Mand har såret flere i knivangreb i fitnesscenter i Tyskland

Flere mennesker er alvorligt såret i et knivangreb i et fitnesscenter i den tyske by Duisburg, oplyser en talsmand for politiet i byen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge tv-stationen WDR er specialstyrker og over 100 politifolk tirsdag aften sat ind i jagten på den formodede gerningsmand eller gerningsmænd.

Politiet fik et alarmopkald omkring klokken 17.40 fra fitnesscenteret. Her fremgik det, at en mand havde angrebet flere personer, skriver mediet WAZ.