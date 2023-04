Polen og Ukraine har indgået aftale om at sende korn via Polen

- Det er ekstremt vigtigt for os at få åbnet den transit op, ellers vil Ukraine være blokeret. Vi kan ikke sammen med vores partnere give Rusland mulighed for at udnytte denne situation, siger Svyrydenko.

På trods af, at Ukraine og Polen nu har aftalt at transportere korn via Polen, vil Polen fastholde et importforbud af ukrainske varer. Det siger den polske udviklingsminister, Waldemar Buda.

Forbuddet blev præsenteret i weekenden.

Det er indført for at beskytte polske landmænd, der har klaget over, at markedet bliver fyldt op af billige ukrainske varer.

Ukrainske landmænd, der på grund af den russiske invasion af Ukraine har haft svært ved at eksportere deres korn via Sortehavet, har sænket deres priser og reduceret salget af landbrugsvarer.