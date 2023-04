Britisk premierminister undersøges for mulig interessekonflikt

Kommissæren er ansvarlig for at sikre, at Underhusets regler og retningslinjer overholdes.

På kommissærens egen hjemmeside er der ikke yderligere detaljer om det mulige regelbrud.

Ifølge retningslinjerne skal alle medlemmer af parlamentet give ”information om enhver økonomisk interesse, som med rimelighed kan antages af andre at øve indflydelse på medlemmers handlinger, taler eller stemme (...)”.

Hvis undersøgelsen finder, at Sunak har brudt retningslinjerne, kan kommissæren blandt andet kræve, at premierministeren erkender at have begået en fejl og skal undskylde for den.

I mere alvorlige tilfælde kan sagen blive overdraget til udvalg med magt til at komme med yderligere sanktioner.