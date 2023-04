At Polen nu lukker sin grænse for ukrainske fødevarer, betyder ikke, at Polen ikke er venligt stemt over for ukrainerne.

Det understreger Jaroslaw Kaczynzki.

- Vi er fortsat Ukraines venner og allierede, siger han.

På den ukrainske side af grænsen ærgrer man sig dog over beslutningen.

- Polske landmænd står i en svær situation, men vi må understrege, at ukrainske landmænd står i den sværeste situation, skriver det ukrainske landbrugsministerium i en udtalelse ifølge AFP.