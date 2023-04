Tyskland lukker og slukker for sine sidste atomkraftværker

Argumentet går på, at grønne alternativer ikke er klar til at tage over.

Ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa og Tyskland-kender, har krigen i Ukraine påvirket tyskernes holdning til atomkraft.

- Tyskerne har lige været igennem et år, hvor de blev opfordret til at bruge vaskekluden i stedet for at gå ind under bruseren. Så det har virkelig fyldt meget, om der er energi nok, siger Lykke Friis.

Det tyske parti De Grønne, der er en del af regeringen, har kæmpet for at nedlægge atomkraftværkerne, siden partiet blev grundlagt.

Det er ifølge målinger nærmest kun partiets vælgere samt unge tyskere, der ønsker, at der nu bliver sagt farvel til atomkraft.

De får lørdag deres vilje, og dermed ender en årtier lang diskussion, pointerer Lykke Friis.