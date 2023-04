Men selv om hans parti er i mindretal i parlamentet, var oppositionen ikke efterfølgende i stand til at samle flertal for en mistillidsdagsorden til regeringen.

Krisen har gjort Macron mere upopulær end nogensinde, men det er næppe et forkert gæt, at præsidenten fredag aften drog et lettelsens suk.

De færreste havde ventet, at forfatningsrådet ville annullere hele reformen, der i de sidste tre måneder har kostet sved, protester og tåregas i Frankrig.

Men modstanderne håbede, at rådet ville aflyse centrale dele af den ved at anerkende, at den demokratiske proces ikke levede op til forfatningen. Det ville have været et alvorligt nederlag for Macron.

Rådet gjorde det modsatte og tilføjede også modstanderne endnu et nederlag ved at afvise en anmodning om at afholde en folkeafstemning om loven.