Franskmænd stormede modehus i stor protest mod pensionsreform

Regeringen håber, at det vil få de mange demonstrationer og strejker til at stoppe.

Men flere demonstranter og aktivister siger, at de vil fortsætte kampe mod den upopulære reform, der indebærer, at pensionsalderen sættes op fra 62 til 64 år.

- Vi vil ikke arbejde, til vi bliver 64, siger den 50-årige lærer Kathy Brochard ved torsdagens store demonstration i Paris.

- Vi håber stadig, at der på et tidspunkt er nogen længere oppe i systemet, der vil beslutte at skrotte denne lov, sætte sig omkring bordet og tage et fornyet kig på finansiering af pension, siger den 52-årige postarbejder Francis Bourget.

Der er torsdag planlagt demonstrationer over hele Frankrig. Alt i alt ventes over 600.000 mennesker at deltage.