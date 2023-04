Sverige sigter mand for at røbe militære hemmeligheder

Svenske anklagere har sigtet en 52-årig mand for at sprede hemmelige oplysninger om et antal militære installationer.

- Jeg vurderer lovovertrædelsen som grov, for det handler om et stort antal anlæg, der har betydning for Sveriges evne til at kunne forsvare landet i tilfælde af krig, siger anklager Lars Hedvall i en pressemeddelelse torsdag.