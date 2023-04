Norge smider 15 russiske ambassadeansatte ud af landet

- De tiltag, som regeringen har besluttet, indebærer, at 15 russiske efterretningsofficerer, som har været under diplomatisk dække i Norge, nu bliver erklæret for uønskede, skriver udenrigsministeriet.

De 15 personer skal forlade Norge inden for kort tid, skriver NTB.

- Rusland udgør den største efterretningstrussel i Norge. Vi tager det alvorligt, og vi handler nu for at modvirke russisk efterretningsvirksomhed her i landet, siger udenrigsminister Anniken Huitfeldt.

- Vi vil ikke tillade, at russiske efterretningsofficerer opererer under diplomatisk dække i Norge, lyder det ifølge NTB.