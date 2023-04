Ekspert i psykologisk krigsførelse om baggrunden for halshugningsvideo: »Der er to helt grundlæggende ting i spil«

En video er de seneste dage blevet delt vidt og bredt.

Videoen viser en maskeret og camouflageklædt mand, der skærer halsen over på en mand med kakigrønt tøj og et gult armbind, mens der i baggrunden hujes og heppes på russisk. Efterfølgende foreslås det af en stemme i baggrunden, at det afhuggede hoved sendes »til lederen«,