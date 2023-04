Macron sender embedsmænd på brandslukningsarbejde efter interview

Franske embedsmænd har tirsdag været på overarbejde i forsøget på at kontrollere en anspændt situation.

Det kommer, efter at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har udløst vrede i forbindelse med kommentarer om Europas afhængighed af USA og unionens relation til Kina og Taiwan.

Macron udtrykte i et interview, at EU bør reducere sin afhængighed af USA for i stedet at blive en såkaldt ”tredje pol” side om side med supermagterne Kina og USA.