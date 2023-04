Advokat: Navalnyj er syg og har tabt ni kilo i fængslet.

Han har gentagne gange været sat i isolationsfængsel.

Vadim Kobzev siger, at han ikke kan udelukke, at myndighederne forsøger gradvist at nedbryde oppositionslederens helbred.

Derfor kræver han, at Aleksej Navalnyj gennemgår toksikologiske og radiologiske undersøgelser.

Tidligere i år var Navalnyj også syg, hvor han havde influenzasymptomer. Her sagde han også, at han ikke havde ordentlig adgang til hjælp.

Det førte til, at hans støtter hævdede, at den russiske regering prøver at dræbe ham.

Aleksej Navalnyj har flere gange kritiseret krigen i Ukraine fra fængsel. Han har også opfordret til, at russerne demonstrerer over krigen.