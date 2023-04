Macron blev overdøvet af demonstranter under statsbesøg i Holland

Vrede mod en pensionsreform i Frankrig fulgte med, da præsident Emmanuel Macron tirsdag kom på statsbesøg i Holland.

Under en tale i Haag overdøvede demonstranterne ham med slagord.

- Jeg tror, vi har mistet noget. Hvor er det franske demokrati, lød råbet fra en mand ved starten af mødet.

Andre havde et udfoldet et banner med teksten: ”Præsident for vold og hykleri”.