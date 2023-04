For at genetablere kontrollen med gældsstiftelsen skal reglerne nu revideres, inden de træder i kraft igen ved årets udgang, og det skaber stor uenighed internt i unionen.

Kommissionen vil gerne kunne tilpasse kravene fra land til land, mens både den tyske og hollandske regering argumenterer for at indføre nye, ubøjelige regler, der skal tvinge flere lande til at nedbringe gælden.

På grund af euroen, som også den danske krone i årtier har været bundet til, kan det nemlig få konsekvenser for alle, hvis et eller flere medlemslande ikke kan betale sine lån. I et notat advarer Økonomiministeriet eksempelvis om, at man risikerer, at der »opstår pres for bl.a. fælles gæld og overførsler mellem landene« i EU.