Kondiløber har mistet livet i første dødelige bjørneangreb i Italien

Verdensnaturfonden (WWF) har også sagt, at bjørnen skal aflives.

Dyrerettighedsforkæmperen Annamaria Procacci anklager dog de lokale myndigheder for ikke at have opsat tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at holde børn og mennesker adskilt.

Ifølge Annamaria Procacci holder bjørnene sig normalt fra mennesker.

Men det påligger ifølge hende stadig myndighederne at sikre, at mennesker bliver holdt væk fra områder, hvor hunbjørne opfostrer deres unger.

Ifølge Den Europæiske Naturfond er Italien hjem for verdens mest truede bjørneart, den marsikanske bjørn.

Det er en underart af brunbjørnen.

Der skulle være omkring 60 af dens slags tilbage i området nær Appenninerne, bjergkæden der løber mindre end 200 kilometer fra hovedstaden Rom.