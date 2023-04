25-årig fængslet i sag om terrorplaner i Sverige

Den 15-årige dreng blev dog først involveret i terrorplanlægningen den 30. august sidste år, mener politiet.

Det er uvist, hvor og hvornår et eventuelt terrorangreb skulle være udført. Det var dog ikke nært forestående, oplyste Säpo efter anholdelserne tirsdag.

Fredagens retsmøder holdes ved retten i Eskilstuna.

Dommeren besluttede at lukke dørene ved retsmødet om den 25-årige mands fængsling, så de fremmødte journalister blev først lukket ind i retssalen, da der var truffet afgørelse om fængslingen.

- Retten vurderer, at der er risiko for, at han fortsætter sit ulovlige foretagende, derfor skal han fængsles, sagde retsformand Feryal Mentes ifølge TT.

De fem mænd blev anholdt i henholdsvis Eskilstuna, Linköping og Strängnäs. Den 25-årige, som er blevet fængslet, kommer fra Linköping.