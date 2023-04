Demonstranter stak ild til en af Macrons yndlingsrestauranter

Det er ikke første gang, at restauranten bliver angrebet på grund af forbindelsen til Macron.

Torsdag er hundredtusindvis af franskmænd igen gået ud i gader og stræder landet over for at vise deres utilfredshed med den pensionsreform, som Macron og hans regering har tvunget igennem i Frankrig.

De franske fagforeninger forsøger at holde presset på regeringen forud for en afgørelse fra det franske forfatningsråd i næste uge.

Rådet skal fælde endelig dom over reformen, der hæver pensionsalderen fra 62 til 64 år og kræver, at folk bliver længere på arbejdsmarkedet, hvis de vil have fuld pension udbetalt.