Han siger, at Frankrig således vil ”forpligte sig til at have en proaktiv forretningsmæssig relation til Kina”.

Emmanuel Macrons formål med besøget er ifølge AFP at få et tættere bånd med en afgørende handelspartner som Kina.

Men det handler også om at overbevise den kinesiske præsident, Xi Jinping, om, at Kina kan spille en vigtig rolle i arbejdet med at finde en afslutning på krigen i Ukraine.

Det er fire år siden, den franske præsident sidst var i Kina.

Med på rejsen er også EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen. De skal sammen mødes med den kinesiske præsident.