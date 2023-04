Også Jens Stoltenberg deltager i pressemødet sammen med den finske præsident. Han siger, at det er godt for både ”nordisk sikkerhed” og ”Nato som helhed”, at Finland nu er medlem.

Jens Stoltenberg påpeger, at finsk medlemskab af Nato betyder, at Finland vil deltage i Natos militære og civile aktiviteter. At de vil have stemmeret og dermed være med til at tage beslutninger i Nato.

Han fremhæver til gengæld, at den vigtigste ændring er, at Finland nu er omfattet af artikel 5.