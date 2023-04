TikTok får millionbøde for at bruge britiske børns data

Det er den britiske myndighed for databeskyttelse, som har udstedt bøden til den omstridte platform.

TikTok siger i en udtalelse, at platformen ellers arbejder ihærdigt for at undgå, at børn under 13 år er til stede på TikTok.

- Vi læser afgørelsen grundigt og overvejer, hvad vores næste skridt skal være.

- Vi investerer meget i at holde børn under 13 år væk fra platformen, og vores 40.000 mand store sikkerhedsstab arbejder døgnet rundt for at gøre platformen sikker for vores brugere, står der i udtalelsen.