Thatchers ukueligt optimistiske finansminister er død

Men senere fik han skylden for ikke at have kontrolleret et økonomisk opsving, der førte til stigende renter og en dyb recession.

- Jeg fejlbedømte styrken af opsvinget, sagde han i 1992 i et interview med den britiske avis The Guardian.

- Optimisme er overordnet set en god ting - meget bedre end pessimisme og sortsyn. Men ... Det gik for vidt.

Ultimativt forvarslede Nigel Lawsons opsigelse fra regeringen i 1989 slutningen på Margaret Thatcher som Storbritanniens regeringsperiode.

De to var i de senere år stærkt uenige om en række centrale politikker - især når det kom til Europa.