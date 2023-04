Kosovos ekspræsident erklærer sig ikke skyldig i krigsforbrydelser

- Der gives ikke nogen berettigelse for vilkårligt at fængsle civile og folk der ikke længere er i kamp og udsætte dem for misbrug, tortur og drab, lød det fra chefanklageren, Alex Whiting.

- Det er grunden til, at anklageren har fremført denne sag for at sikre retsstaten og princippet om, at ingen står over loven, sagde han.

Den 54-årige Thaci svarede den internationale særdomstol: - Jeg er ikke skyldig.

Han var under den blodige konflikt med Serbien leder af Kosovos Befrielseshær (UCK).