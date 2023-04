Kendt militærblogger dræbt af bombe på cafe i Rusland

En kendt russisk militærblogger er dræbt og 15 andre såret i en eksplosion på en café i den russiske storby Sankt Petersborg søndag.

Det oplyser en talsmand for en russisk redningstjeneste ifølge det statsstyrede nyhedsbureau Tass.

En talsmand for russisk politi siger til Tass, at en bombe eksploderede i caféen, og at den kendte blogger var målet for angrebet.