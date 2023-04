1000 franske politi- og brandfolk er kommet til skade i protester

- Friheden til at demonstrere er en grundlæggende ret. Men friheden til at demonstrere er ikke friheden til at demonstrere voldeligt, lyder det fra Gerard Darmanin til JDD.

Fransk politi har af demonstranter og rettighedsorganisationer været beskyldt for at bruge overdreven vold, hvilket har pustet yderligere til uroen.

I den østlige del af hovedstaden Paris affyrede politiet tirsdag tåregas mod en gruppe demonstranter, der var klædt i sort og havde tildækkede ansigter.

Den franske indenrigsminister fortæller til JDD, at politiet helt legitimt kan vise sin styrke og have en hård tilgang til demonstranter, som agerer ekstremt voldeligt og forsøger at ødelægge ejendomme eller dræbe betjente.