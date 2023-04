Bulgarerne skal søndag stemme for femte gang på to år

- Partierne i Bulgarien har haft fire midlertidige regeringer blot for at indse, at der i øjeblikket ikke er en politisk bevægelse, der har stor nok opbakning til at sætte dagsordenen.

De to koalitioner står meget lige i meningsmålingerne. Gerbs koalition står til 26,2 procent af stemmerne, mens den nye koalition står til 25,6 procent af stemmerne.

Borissov beskyldes af sine politiske modstandere for ikke at have gjort nok for at stoppe korruptionen i landet under hans ti år lange periode som premierminister, der sluttede i 2021.

Den tidligere premierminister afviser det selv, men det vurderes at være en faktor, der kan komplicere regeringsdannelsen.

Bulgariens holdning til krigen i Ukraine er blandt de emner, der er på spil ved søndagens valg.