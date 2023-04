Ukrainsk præst beskyldt for at glorificere Rusland får husarrest

En højtstående gejstlig fra den ukrainsk-ortodokse kirke er blevet idømt 60 dages husarrest lørdag.

Det oplyser den ukrainsk-ortodokse kirke ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Præsten, som er et ledende medlem af kirkens afdeling i Ukraines hovedstad, Kyiv, er beskyldt for at glorificere de russiske styrker, der har invaderet Ukraine, og for at skabe religiøs splittelse.