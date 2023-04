Britiske efterretninger: Russisk vinteroffensiv har slået fejl

Den russiske generalstabschef, Valerij Gerasimov, som siden 11. januar har stået i spidsen for Ruslands krig i Ukraine, har forsøgt ”at indlede en vinteroffensiv med det mål at udbrede russisk kontrol over hele Donbas-regionen”.

- 80 dage senere står det i stigende grad klart, at det projekt er slået fejl, skriver eksperterne.

Rusland har siden krigens begyndelse i februar sidste år mobiliseret hundredtusinder af ekstra soldater.

Men den midlertidige fordel, som russerne dermed havde i form af antallet af mænd, er nu ”i det store hele spildt”, fremgår det af de britiske efterretninger.