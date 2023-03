Fire personer er omkommet i forskellige sneskred i Nordnorge

Hun tilføjer, at den omkomne person er udenlandsk.

Den norske avis Dagbladet, skriver at gruppen af turister er italienere.

Røde Kors har bedt folk i området om at holde sig hjemme. Det skriver VG.

- Denne situation er særdeles alvorlig.

- Det er ikke ofte, at vi sender så mange hold ud på én gang. De har fået besked på at være klar til at rykke ud med rigtig kort varsel, siger Tor Indrevoll, der er operativ leder i Røde Kors’ hjælpekorps.

Kjersti Løvik, landsrådsleder i Røde Kors’ hjælpekorps, tilføjer:

- Det her er ikke dagen, hvor man skal tage ud på skitur.

- Det er sjældent, at vi kommer med dette råd, men i dag er der ingen tvivl om, at det bedste er at holde sig hjemme i vores nordligste områder.