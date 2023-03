Danmarks ambassadør i Tyrkiet kaldt til samtale over Koranafbrænding

Det tyrkiske udenrigsministerium er tilsyneladende utilfreds med de danske myndigheders håndtering af disse to episoder. I meddelelsen skriver udenrigsministeriet:

- Det ses tydeligt, at de utilstrækkelige juridiske og administrative tiltag og manglen på politisk vilje til at forhindre sådanne handlinger såvel som straffriheden for bagmændene har opmuntre til yderligere provokationer.

- Disse handlinger er et tydeligt bevis på, at islamofobi, xenofobi, diskrimination og racisme er steget på det seneste i Europa.

- Sådanne hadforbrydelser bidrager også til at fornærme dem, der tror på tolerance, en kultur af fredfyldt sameksistens og demokratiske værdier.

- Vi opfordrer på ny de danske myndigheder til at tage de nødvendige skridt mod bagmændene for disse forbrydelser og skridte til effektive tiltag for at forhindre gentagelser af sådanne provokationer.