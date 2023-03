To tog er kørt af sporet under kraftig storm i Schweiz

Politiet i Bern oplyser, at adskillige personer kom til skade, da et tog afsporede nær Lüscherz-stationen vest for Bern omkring klokken 16.30.

Kort tid efter afsporede et tog nord for Bern omkring klokken 16.50. Også her meldes det, at flere passagerer er kommet til skade.

Det er tidligt fredag aften uvist, hvor slemt ofrene er kommet til skade.

Der har fredag eftermiddag og aften været redningsaktioner i gang med ambulancer og brandmænd ved begge ulykkessteder.

Stormen, der fredag har ramt Schweiz, har fået navnet Mathis.