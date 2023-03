Norsk politi har beslaglagt 800 kilo kokain gemt i frugtkasser

Det var opdagelsen af 1200 kilo kokain i et parti frugt i den tyske by Potsdam nær Berlin, som bragte de norske toldere på sporet.

Efter at have modtaget et tip fra tysk politi om, at en del af partiet, der var fundet i Tyskland, var på vej til Norge, foretog de norske toldmyndigheder en ransagning af frugt- og grøntsagsdistributøren Bamas lager. Her blev der fundet dusinvis af frugtkasser med skjult kokain.

Det beslaglagte kokain i Oslo har ifølge myndighederne en værdi på omkring 800 millioner norske kroner på gaden. Det svarer til godt 525 millioner kroner.