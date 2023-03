Tyrkiets parlament giver grønt lys til Finland i Nato

Det tyrkiske parlament har i en afstemning sent torsdag aften givet grønt lys til, at Finland kan optages i forsvarsalliancen Nato.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Dermed har alle Natos medlemslande godkendt Finlands optagelse i alliancen.

Mandag var det et flertal i Ungarns parlament, der stemte for at indlemme Finland i Nato-samarbejdet.