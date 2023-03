Topembedsmand i EU omplaceres efter betalte rejser til Qatar

Ifølge Politico får han ikke ledelsesansvar.

Blandt i lyset af en verserende korruptionsskandale i Europa-Parlamentet har EU-ombudsmand Emily O’Reilly bedt kommissionsformand Ursula von der Leyen om en udtalelse om rejserne.

Ombudsmanden gik også ind i sagen på grund af forhandlingerne med Qatar.

Kommissionen udtalte, at rejserne var tilladte, da Hololei ikke var del af forhandlingsholdet. Der blev derfor ikke fundet interessekonflikter.

Kommissionen meddelte også, at den nu ser nærmere på sine retningslinjer.

I skandalen i EU-Parlamentet er flere parlamentarikere anholdt og sigtet. De er mistænkt for at have taget i mod penge fra Qatar i bytte for indflydelse. Qatar har afvist at have gjort noget forkert.