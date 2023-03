Syv personer fængslet i sager om mulige terrorangreb i Belgien

En undersøgelsesdommer er en juridisk dommer, der forestår efterforskningen af en straffesag.

De to sager har også udløst en razzia i Bruxelles-bydelen Molenbeek.

Ifølge AFP er det ukendt, hvem de potentielle mål for de ”mulige terrorangreb” er.

Desuden skriver nyhedsbureauet, at efterforskningerne i Bruxelles og Antwerpen ifølge den statslige tv-station RTBF oprindeligt havde fokus på ”to unge voksne mistænkt for voldelig radikalisme”.

I Belgien har man indledt en historisk retssag mod ni personer, som er anklaget for at have haft en rolle i de angreb, der fandt sted i landets hovedstad marts 2016.

Angrebene kostede 32 personer livet og sårede over 300.

Aldrig før har en så omfattende retssag fundet sted i Belgien. Der er indkaldt over 300 vidner.