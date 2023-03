37-årig bliver Skotlands første muslimske førsteminister

Den anden kandidat var Ash Regan, der tidligere har været minister. I dag er hun dog menigt medlem af Skotlands parlament, der ofte kaldes Holyrood.

Humza Yousaf bliver Skotlands første muslimske leder. Han bliver også landets yngste nogensinde.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er han den første muslimske leder i et vesteuropæisk demokrati.

Skotlands tidligere leder Nicola Sturgeon meddelte i februar, at hun ville træde tilbage både som formand for SNP og førsteminister.

Hendes arvtager, Humza Yousaf, har erklæret, at han vil fortsætte Sturgeons kamp for uafhængighed fra Storbritannien for Skotland.