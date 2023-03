Med et snævert flertal har en kontroversiel kandidat vundet formandsposten i det skotske regeringsparti og nu indtaget landets øverste politiske embede som førsteminister.

Men med et blakket politisk ry, flere møgsager og lav tilslutning blandt befolkningen kan det vise sig, at Humza Yousaf har fået et tungt hverv.