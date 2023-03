To måneder efter, at Tysklands regering besluttede at levere Leopard 2-kampvogne til Ukraine, er de eftertragtede militærkøretøjer ankommet til landet og er blevet overleveret til ukrainerne.

Det skriver det tyske magasin Spiegel ifølge Reuters.

Oplysningen bekræftes af Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz.