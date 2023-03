Nicola Sturgeon oplyste i februar, at hun træder tilbage både som formand for SNP og som førsteminister.

Umiddelbart efter at være blevet valgt til SNP-leder har Humza Yousaf erklæret, at han vil fortsætte Nicola Sturgeons kamp for uafhængighed fra Storbritannien for Skotland.

- Vi har brug for uafhængig mere end nogensinde før, siger han ifølge Reuters.

Hvis det lykkes at få Skotland ud af Storbritannien, bør Skotland ifølge Humza Yousaf forsøge at blive optaget i EU.

Formandskampen i SNP stod mellem sundhedsministeren og to andre kandidater. Den ene var Kate Forbes, der ligesom Humza Yousaf er del af den skotske regering. Hun er finansminister.