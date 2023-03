Putin: Vi behøver ikke at deltage i dansk Nord Stream-undersøgelse

- Jeg synes ikke, at det giver mening for os at gå ind i det nu, siden et af NATO-landene, eller Danmark, har oplyst os om, at det allerede har undersøgt det, hvilket betyder, at situationen ikke er eksplosiv, siger Putin.

Præsidenten har udtalt sig til den russiske nyhedsstation Rossiya-24 lørdag.

- Hvis danskerne siger, at det ikke længere er eksplosivt, jamen så gudskelov for det, siger Vladimir Putin ifølge Tass.

Gasrørledningen blev ramt af eksplosioner sidste år. Den 26. september blev der konstateret en lækage på Nord Stream 2-ledningen cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm.