EU og Tyskland indgår kontroversiel aftale om bilmotorer

- Vi har fundet en aftale med Tyskland om den fremtidige brug af e-brændstof, skriver EU-Kommissionens miljøkommissær, Frans Timmermans, på Twitter.

Han fortæller, at parterne nu vil arbejde videre for at få vedtaget nye CO2-standarder for biler.

Den tyske regering støttet af den tyske bilindustri overraskede allerede tidligere på måneden, da man i sidste øjeblik blokerede for den aftale, der er vedtaget af EU’s besluttende organer. Det skete i efteråret.

Tyskland står ikke alene. Også Italien, der er et stort bilproducerende land, har ønsket at udskyde udfasningen af benzinmotorer.