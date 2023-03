FN: Rusland og Ukraine henretter krigsfanger på slagmarken

Samtidig findes der dokumentation for, at 15 ukrainske fanger er blevet henrettet, kort efter at de blev fanget af russiske styrker.

Det fortæller Matilda Bogner, der er chef for FN’s overvågning af menneskerettigheder i Ukraine.

- Selv om vi er opmærksomme på igangværende undersøgelser fra de ukrainske myndigheder i fem sager, der involverer 22 ofre, er vi ikke bekendt med nogen retsforfølgelse af gerningsmændene, siger hun på et pressemøde i Kyiv fredag.

Det er i strid med bestemmelserne i Genévekonventionen at henrette krigsfanger.