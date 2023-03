Von der Leyen tror på snarlig aftale om forbrændingsmotorer

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde efter førstedagen af EU-topmødet i Bruxelles.

- Der er samtaler mellem EU-Kommissionen og Tyskland. Og der sker fremskridt.

- Der er vilje på begge sider til at løse spørgsmålet. Tiden er afgørende, fordi aftalen er afgørende for at indfri EU’s klimamål, siger Ursula von der Leyen.

Italiens premierminister, Giorgia Meloni, fastslog på vejen ind til mødet, at hun støtter det tyske ønske.

- Der er nogle teknologier, hvor Italien og Europa har et forspring. At binde os til teknologier, hvor udlandet har en fordel, er ikke godt for vores konkurrenceevne, sagde Giorgia Meloni.