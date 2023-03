17 ukrainske børn tilbageholdt i Rusland vender hjem

Han så sidst sine børn i oktober i Kherson, da de blev sendt til en russisk sommerlejr. Han accepterede det, da han frygtede hårde kampe i området, og var derfor glad for, at hans børn blev sendt til Krim.

Han fortrød, da der var gået to uger, og de ikke kom tilbage. Han kom til at frygte for børnenes sikkerhed i mange måneder.

Genforeningen af ukrainske forældre og deres hjemvendte børn fra Rusland kom torsdag i stand på et initiativ fra organisationen Save Ukraine.

Den private organisation kæmper mod, hvad de kalder illegale deportationer af ukrainske børn fra Ukraine til russisk-kontrollerede territorier,