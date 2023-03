Statsminister: Lær af corona og sæt turbo på grøn omstilling

Det skal ske gennem en øget produktion på det grønne område, har EU-Kommissionen foreslået med en række nylige udspil.

- Det kan lyde teknisk og i virkeligheden også lidt kedeligt, men det er vigtigt at få sat fart i godkendelsesprocesser. Det gælder både for produktion, men også for eksempel for opførelsen af havvind, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

- Vi har overbureaukratiseret vores samfund. Det kan man mærke i Europa, og det kan vi også derhjemme. Nogle af de forhindringer, der er for den grønne omstilling, skyldes, at vi lægger utroligt mange benspænd ind for os selv.