Macron: Jeg prioriterer landets interesser frem for popularitet

- Tror I, at jeg nyder at lave den her reform? Nej, siger Macron onsdag.

- Men der findes ikke hundrede forskellige måder at sikre balance i regnskaberne. Den her reform er nødvendig, lyder det.

Flere fagforeninger har annonceret, at de torsdag vil arrangere strejker og demonstrationer forskellige steder i landet.

- Vi vil ikke have denne lov, og vi kommer til at kæmpe, indtil den bliver trukket tilbage, sagde pensionisten Jacques Borensztejn tirsdag ved en demonstration i Paris, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Macron siger, at han respekterer retten til fredelige protester. Han understreger dog samtidig, at ”ekstrem vold” er uacceptabelt.

Præsidenten vil gennemføre pensionsreformen inden udgangen af 2023.