Zelenskyj i video: Takker soldater for kampe i Bakhmut

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har ifølge en video, som hans kontor har sendt ud onsdag, besøgt ukrainske soldater nær frontlinjebyen Bakhmut.

I videoen ser man Zelenskyj uddele hædersbevisninger til ukrainske soldater i en lagerbygning.

- Jeg er beæret over at være her i dag til at hædre vores helte. At trykke dem i hånden og takke dem for at beskytte vores lands suverænitet, siger Zelenskyj.