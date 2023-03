Det var et chok, som lige siden har skabt frygt blandt britiske kvinder for at gå ud.

Om aftenen den 3. marts 2021 blev den 33-årige Sarah Everard kidnappet i det sydlige London, da hun gik hjem til Brixton Hill fra en vens hus, og derefter voldtaget, kvalt og brændt. Senere blev hendes forkullede lig fundet i en nærliggende dam.