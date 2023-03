Et Frankrig i flammer udkæmpede sidste slag om omstridt pensionsreform

Mandag aften stod det sidste slag om præsident Emmanuel Macrons stærkt kontroversielle pensionsreform.

Her tog den franske regering kampen op mod to mistillidsvota, begge indgivet af oppositionen i protest over, at præsidenten torsdag tvang sin pensionsreform igennem parlamentet uden et flertal gennem en særlig mekanisme i den franske forfatning.