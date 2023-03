Fransk politi opløser demonstration med tåregas og vandkanoner

Der var torsdag aften også demonstrationer i andre større franske byer. Blandt andet i Marseille, Dijon, Nantes, Rennes, Rouen, Grenoble, Toulouse og Nice.

Flere af landets store fagforeninger har opfordret til landsdækkende demonstrationer og strejker på torsdag i næste uge. Millioner af mennesker har allerede demonstreret mod reformerne.

Landets indenrigsminister, Gérald Darmanin, har instrueret politiet i at iværksætte ”øgede beskyttelsestiltag” for landets parlamentsmedlemmer under de store demonstrationer.

Ministeren skulle ifølge France Info i et brev stilet til politiet have skrevet, at franske parlamentsmedlemmer er i fare for trusler, fornærmelser og hærværk.

Macrons manøvre med at tvinge reformen igennem betød, at den ikke behøvedes at blive stemt om i det franske underhus, Nationalforsamlingen.