Det var meningen, at Nationalforsamlingen i Frankrig skulle have stemt om lovforslaget torsdag eftermiddag. Men det valgte Macron at overtrumfe.

Frem mod torsdagens beslutning har der været flere strejker i Frankrig.

De kommer tilsyneladende også til at fortsætte. Den indflydelsesrige fagforening CGT har således allerede varslet strejke den 23. marts.

Flere franske oppositionspolitikere har også luftet deres utilfredshed.

Den stærkt højreorienterede oppositionsprofil Marine Le Pen kalder regeringens beslutning en ”komplet fiasko”. Hun siger desuden, at hun ønsker at stille regeringen over for et mistillidsvotum. Det skriver AFP.

Den pensionsreform, der torsdag er tvunget igennem, indebærer, at pensionsalderen i Frankrig hæves fra 62 år til 64 år.